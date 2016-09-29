Силовики поймали производителя водки, убившей десятки людей

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Четверг, 29 сентября 2016, 14:14

Правоохранители задержали производителя суррогатной водки, от которой в течение последних дней умерли несколько десятков человек в разных областях.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, к операции был привлечен весь личный состав налоговой милиции Харьковской области, спецподразделение СБУ "Альфа" и работники прокуратуры.

Кроме того, были задержаны трое пособников подозреваемого.

"В настоящее время уже изъято более четырех тонн технического спирта и оборудование для изготовления суррогата. И работаем дальше. Мы должны не только отработать каналы, по которым завозили спирт, но и места продажи продукции, которую успели распространить по Украине", – добавил он.

Как известно, ранее ДФС заявила, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛиГ" из Кировоградской области.

На данный момент, по данным Госпотребслужбы, этой водкой отравились 72 человека, 35 из них скончались.

Украинская правда

Темы: ГФС
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Комментарии — 4
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IP: 5.105.153.---farabundo29.09.2016 15:01
Такая деятельность невозможна без крышевания "сверху", точно так же, как и торговля наркотой. Поэтому основных организаторов и кураторов данного преступления следует искать куда выше!
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IP: 93.75.19.---Олег Гавриш29.09.2016 14:59
Це не виробники - це вбивці. Не виключено, що свідомі вбивці.
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IP: 85.223.153.---Микола Третяк29.09.2016 14:36
Покажіть рило цього неписаної краси покидька!
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IP: 178.137.33.---Volodymyr Eismont29.09.2016 14:28
Дещо дивні речі відбуваються - хтось називає олександрійський завод як виробника паленої горілки, а на фото- явна кустарщина в якомусь сараї чи гаражі.
Є в мене думка, що всі ці події пов"язані з переділом на горілчаному ринку. Від поганого алкоголю люди помирають постійно, але чомусь нещодавно лише почали приділяти цьому так багато уваги - і це на фоні діяльності олександрійського заводу, який постійно знаходить способи не платити акцизів - то "харчову добавку" замість горілки продає, то ще щось, продаючи свій продукт офіційно в магазинах удвічи дешевше, ніж просто горілка. Ясно, що це не подобається ні фіскалам (які програють суди), ні конкурентам, які втрачають гроші через хитрого конкурента.
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