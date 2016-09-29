Россия назвала монтажом доказательства международного следствия с МН17

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Четверг, 29 сентября 2016, 17:05

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сожалеет в связи с низким качеством и политизированностью расследования катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе.

Об этом она сказала в четверг на брифинге в Москве, передают "РИА Новости".

"Россия сожалеет в связи с низким качеством уголовного расследования катастрофы малайзийского Boeing на территории Украины в 2014 году, его политизированностью, которые стали уже окончательно всем очевидны после вчерашнего выступления… Звучали абсолютно безосновательные, голословные утверждения…", - сказала она.

Как пишут "Украинские новости" по одному из аудиозаписей, которые были представлены следователями, по словам Захаровой, компетентные российские специалисты провели профессиональную экспертизу.

"Четко было установлено, что это монтаж. Другими словами - это абсолютно 100% подделка. Запись разбита на фрагменты и в нее добавлены посторонние комментарии, что делает невозможным определение места и времени представленных разговоров. Их достоверность невозможно, в этой связи, нечем подтвердить", - отметила она.

Как известно, в среду Члены Международной следственной группы обнародовали результаты расследования причин катастрофы рейса МН-17, которая произошла 17 июля 2014.

Их выводы свидетельствуют, что лайнер был сбит зенитной ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса "Бук", который завезли с территории России на подконтрольную боевикам территорию.

Темы: MH17 Росcия
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