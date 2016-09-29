Пинчук оплачивает визиты нардепов в США – лоббист

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Четверг, 29 сентября 2016, 17:21

Олигарх Виктор Пинчук в апреле этого года оплатил организацию встреч депутата от БПП Ольги Бельковой в США с американскими политиками и лоббистами.

Об этом лоббист Даг Шон сообщил в своем майском отчете в Минюст США, говорится в статье УП "Битва за Вашингтон. Лобби Виктора Пинчука".

Согласно отчету, в целом Пинчук заплатил 40 тысяч долларов, четыре тысячи из которых ушли на лоббистскую деятельность.

 

Как указано в документе, на заказ Пинчука для Бельковой лоббисты вели переговоры с 76 лицами, четыре из которых согласились с ней встретиться.

Так, 6 апреля в Вашингтоне Белькова встречалась с Самуэлем Чарапом, директором российской и евразийской программ в Международном Институте стратегических исследований.

12 апреля она встретилась с Лиз Зентос, директором по вопросам Восточной Европы Совета национальной безопасности США и ее с коллегой Эриком Киарамеллой, который работает над украинским вопросом, Майклом Киммеджом, который есть в числе персонала планирования политики Госдепартамента и с Дэвидом Кремером, что представляет Институт Маккейна.

 

В последней встрече участие также принял депутат от БПП Павел Ризаненко. В комментарии УП он заверил, что на организованную за счет фонда Виктора Пинчука встречу "пришел по приглашению Бельковой".

Белькова подтвердила УП эти встречи, однако заявила, что встречалась с ними как депутат и отрицала факт оплаты лоббистских услуг Пинчуком.

"Не знала ни про какие такие договоренности. Я была там (в Вашингтоне – ред.) на официальное приглашение Atlantic Council", – сказала она.

Комментируя контакт с Дагом Шоном, она заявила, что лишь попросила у него предоставить контакты в сфере энергетики и получила их.

"Я считала это дружеским просьбой, а Даг меня просто подставил", – сказала она УП.

В отличие от заявлений Бельковой, пресс-служба Пинчука предоставила письменный ответ Шона, где он подтвердил просьбу Пинчука организовать встречи этих депутатов в США.

До получения депутатского мандата в 2012 Белькова четыре года работала директором по международным проектам Фонда Виктора Пинчука, в частности, она руководила проектом WorldWideStudios. Именно там она познакомилась с Шоном, который консультировал фонд.

Участниками программы WorldWideStudios были три нынешние депутаты – Алексей Рябчин и Алена Шкрум от "Батькивщины" и представительница "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская. Последняя в предыдущем созыве Рады была помощницей депутата Бельковой.

Белькова, Рябчин и Кацер-Бучковская входят в комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, который, в частности, рассматривает вопросы из сферы интересов бизнеса Пинчука.

"Я в комитет занимаюсь направлением газа. У меня одна адженда – продвигать наших 4-5 законопроектов, поэтому я сотрудничаю с НАК "Нафтогаз Украины", "Укргаздобычей", – говорит Белькова.

В апреле прошлого года Рада приняла "изменения в законы относительно усиления прозрачности добывающих отраслей", которые инициировала Белькова. Сорок ее поправок было учтено в закон "О рынке природного газа".

Как известно, в компании "Укргазвыдобування" также работают бывшие менеджеры Пинчука, в частности – заместитель председателя компании Александр Романюк, который ранее был советником гендиректора группы Пинчука East One.

Источники "Украинской правды" в окружении президента Порошенко в начале августа уверяли, что Пинчук благодаря влиянию на менеджмент компании хочет получить контроль над перспективными месторождениями государственного предприятия.

По данным Минюста США, Пинчук обращается за услугами Дагласа Шона стоимостью в 40 тысяч долларов в месяц еще с 2011-ого года.

Шон активно обслуживает Демократическую партию США, в частности – чету Клинтонов, мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Согласно ежегодным отчетам фонда, Пинчук перечислил семье Клинтонов 8,1 миллиона долларов.

Украинская правда

Темы: Пинчук США
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