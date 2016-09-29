Генпрокуратура РФ назначила проверку по содержанию Умерова в психушке

Российская генпрокуратура проведет проверку по факту уголовного преследования и содержание Ильми Умерова в психиатрической больнице.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры РФ на запрос общественной организации КримSOS.

Указывается, что украинские правозащитники направили запрос генеральному прокурору РФ 26 августа.

В обращении были приведены многочисленные нарушения права на справедливый суд и применения бесчеловечного обращения в отношении заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова.

krymsos

Как известно, 12 мая ФСБ по Крыму возбудило против Умерова уголовное дело по ст.280.1 за якобы призыв в эфире ATR к действиям, которые угрожают территориальной целостности Российской Федерации. Умеров заявлял, что его слова в передаче неверно перевели.

Умерова взяли на подписку о невыезде.

11 августа Умерову стало плохо в суде, его госпитализировали. Несмотря на это, судья вынесла постановление отправить Умерова на психиатрическую экспертизу.

Его продержали в психбольнице до 7 сентября.