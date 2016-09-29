Вопрос нарушения режима тишины боевиками может стать ребром – Олифер

Украинская сторона сделает ключевым вопрос нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО, если 30 сентября не состоится заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, по взаимной договоренности участников Трехсторонней контактной группы на 30 сентября было запланировано проведение заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с приглашением представителей ОРДЛО.

Тема встречи – ход имплементации рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

"Однако скайп-встреча не состоится в связи с отказом представителя ОРДО", - сообщила она.

Олифер напомнила, что пункт №5 рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств предусматривает возможность проведения встречи в режиме видеоконференции "с целью немедленного прекращения нарушения настоящего Рамочного решения".

"Украинская сторона продолжает настаивать на проведении такой встречи в режиме видеоконференции. Если данная видеоконференция не состоится, то 5 октября 2016 г. на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона поставит вопрос нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО как ключевой", - подчеркнула прес-секретарь Кучмы.

Украинская правда