Миссия ОБСЕ жалуется на мины на пути из Богдановки до Петровского

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Четверг, 29 сентября 2016, 21:34

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что противотанковые мины до сих пор мешают мониторить ситуацию в районе Петровского Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на Facebook.

"Противотанковые мины все еще лежат на дороге от подконтрольной правительству Богдановки до подконтрольного "ДНР" Петровского. СММ готова наблюдать, но ей препятствуют", - сказано в заявлении.

Как известно, Cпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях. Однако ее свобода перемещения ограничена.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
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