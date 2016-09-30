Экс-заместителя председателя Одесской ОГА Орлова выпустили под залог

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Пятница, 30 сентября 2016, 02:23

29 сентября экс-заместитель председателя Одесской ОГА Александр Орлов, который был взят под стражу по подозрению в организации одесских событий 19 февраля 2014 года, был выпущен под залог.

Об этом сообщил экс-председатель Одесской ОГА и народный депутат Украины Николай Скорик.

При этом Орлову было предъявлено новое подозрение.

"Александру Орлову сейчас предъявлено новое обвинение в подозрении  совершения нового преступления. Областная прокуратура снова обращается в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мы опять вызваны на допрос  и в последующем это будет рассмотрение нового ходатайства в Приморском суде Одессы об изменении меры пресечения. Обвиняют Александра Орлова теперь по статье 340 уголовного кодекса "незаконное препятствование проведению митингов с применением физического насилия", - отметила адвокат Ирина Носкина.

Новый допрос Орлова назначен на пятницу, 30 сентября.

Ранее адвокаты Орлова заявляли, что считают непомерно высоким залог в более 8 миллионов гривен, определенный Приморским райсудом Одессы, и просили снизить сумму до 400 тысяч гривен.

Как известно, прокуратура заявляла, что досудебное следствие установило, что гражданин Орлов причастен к организации массовых беспорядков в Одессе в феврале 2014 года в составе группы лиц, которые сопровождались насилием над людьми, в том числе в организации избиения участников мирной акции и журналистов 19 февраля 2014 на площади перед Одесской облгосадминистрацией

19 февраля 2014 группа вооруженных битами "титушек" напала на активистов Евромайдана, журналистов и простых жителей города. Следствие считает, что к этому было причастно руководство области.

Темы: суд Одесса
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