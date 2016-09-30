СБУ разоблачила крупные махинации при строительстве жилья для военных

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Пятница, 30 сентября 2016, 04:41

В Днепропетровской области СБУ разоблачила многомиллионные растраты денег при строительстве жилья для военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили механизм многомиллионных растрат бюджетных средств, выделенных Минобороны для строительства жилья военнослужащим и участникам антитеррористической операции в городе Каменское на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

В прошлом году две коммерческие структуры выиграли тендер на строительство, на что получили из бюджета более 21 миллиона гривен.

"Сотрудники спецслужбы выяснили, что дельцы вместо строительства нового дома выкупили старый недострой, в котором и выделили квартиры военнослужащим. Экспертиза установила, что жилье не соответствует государственным строительным нормам, а реальная стоимость квартир в несколько раз ниже", - отметили в СБУ.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 10 000 долларов и документацию, которая доказывает осуществление сделки с бюджетными средствами.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества, путем злоупотребления служебным положение) УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, размер нанесенного бюджету ущерба устанавливается. 

Темы: СБУ
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