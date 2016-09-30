АТО: За сутки 33 обстрела, боевики били из БМП и пулеметов

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Пятница, 30 сентября 2016, 06:42

За минувшие сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Луганском направлении зафиксировано 12 нарушений "режима тишины".

"Противник предпринимал вооруженные провокации из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Попасной. По Новоалександровке российские войска открывали огонь из миномета 82-го калибра и зенитной установки", - заявили в штабе.

На Мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов.

В районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя боевики применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Также сепаратисты обстреляли позиции украинских сил в Павлополе из БМП.

На Донецком направлении зафиксировано 11 обстрелов.

Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки и Новгородского. Также по Авдеевке сепаратисты открывали огонь из миномета 82-го калибра, по Верхнеторецкому огонь вел снайпер.

В районе Станицы Луганской был зафиксирован беспилотник боевиков.

Темы: АТО
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