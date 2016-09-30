Муженко: Боевики нарушают "тишину" даже на участках для разведения войск

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Пятница, 30 сентября 2016, 10:13

Боевики не прекращают обстрелы на определенных рамочным соглашением для отвода войск территориях.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко на встрече с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом, передает пресс-служба Минобороны.

"Мы высоко ценим усилия, которые ОБСЕ прилагает для урегулирования конфликта на Востоке Украины. Вместе с этим, отвод войск и тяжелого вооружения от линии разграничения возможен только при условии устойчивого прекращения огня", - отметил он.

"Украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника, даже на определенных для отвода войск участках, не прекращаются обстрелы и провокации", - отметил Муженко.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

В четверг, 29 сентября украинская сторона требовала проведения заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции для обсуждения вопроса нарушения режима тишины. Однако представители боевиков отказались от нее.

Украинская правда

Темы: Донбасс Минские соглашения
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