Муженко: Боевики нарушают "тишину" даже на участках для разведения войск
Боевики не прекращают обстрелы на определенных рамочным соглашением для отвода войск территориях.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко на встрече с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом, передает пресс-служба Минобороны.
"Мы высоко ценим усилия, которые ОБСЕ прилагает для урегулирования конфликта на Востоке Украины. Вместе с этим, отвод войск и тяжелого вооружения от линии разграничения возможен только при условии устойчивого прекращения огня", - отметил он.
"Украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника, даже на определенных для отвода войск участках, не прекращаются обстрелы и провокации", - отметил Муженко.
21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.
Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.
Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.
В четверг, 29 сентября украинская сторона требовала проведения заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции для обсуждения вопроса нарушения режима тишины. Однако представители боевиков отказались от нее.
Украинская правда