Луценко радуется: Благодаря Генпрокуратуре РФ узнали о еще 291 предателе

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Пятница, 30 сентября 2016, 11:21
Пресс-служба ГПУ

Экс-президент Виктор Янукович после отстранения от должности президента пытался вывести из гражданства прокуроров, находящихся в аннексированном Россией Крыму, Украина получила данные о еще 291 предателе.

Об этом написал в своем Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, рассказывая об обращении в российскую генпрокуратуру.

"Вчера получил письмо от российского ГП. Очень обеспокоены нашим уголовным преследованием за государственную измену прокуроров АР Крым. Доводят до моего сведения, что в марте 2014 в г.. Ростов-на-Дону Янукович подписал Указ о выходе из гражданства Украины 590 человек прокурорского состава", - рассказал он.

"Благодаря официальному письму ГП РФ украинские следователи получили неоспоримое доказательство вины 229 бывших украинских прокуроров, которым уже объявлено о подозрении. Также мы теперь имеем все данные еще о 291 предателе. Учитывая это, я подписал благодарность начальнику управления ГП РФ И. Камынину", - сообщил Луценко.

"Дважды не судимый экс-президент Янукович пытается повысить свой воровский статус. От простого баклана он пытается подняться до козырного фраера. Но чтобы фуфло гнать нужны мозги. Должен разочаровать и ГП РФ, и залетного шулера - на настоящем Указе президента Украины кроме подписи должна быть Государственная печать. Ее Янукович, к счастью, украсть забыл. Федорович, двойка! Садись ", - отметил Луценко.

 
 
 
 

Украинская правда

Темы: Янукович Росcия Генпрокуратура Луценко
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Комментарии — 5
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IP: 91.209.118.---Michael_0530.09.2016 13:01
неофит:
Не доганяєш як раз ти, любий друже. Про печатку Президента не сказано в жодному нормативному акті, тому що це нісенітниця, щоб людина, обрана мільйонами, що представляє Країну, була б недієздатною без якоїсь печатки. А Генпрокурор займається просто художнім свистом, виражаючись його мовою. Нехай Янукович у нас вже фраєр, але ГП РФ офіційний орган країни, з якою ми ані в стані війни не знаходимося, ані навіть дипвідносин не розірвали. Тому відповідати на їхні документи таким досить специфічним гумором якось несерйозно.
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IP: 213.238.9.---неофит30.09.2016 12:46
Michael_05:
Ось так ось. Загубиш печатку і вже не Президент! А вибори, присяга, інавгурація то все таке...
Чому не президент? Президент. Але УКАЗИ будеш видавати коли знайдеш "загублену" ПЕЧАТКУ. Такий порядок існує не просто так. Це - ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. А ти, мішуля - не доганяєш.
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IP: 91.209.118.---Michael_0530.09.2016 12:05
Taras Orel:
Так от ж і треба вказувати правову підставу недійсності цього акту, а не ліпити горбатого до стінки, виражаючись мовою Генпрокурора. Хоча він же ж в нас без професійної освіти, можна і пробачити. Мені, звісно, все одно як ми виглядаємо в очах російських сатрапів, але перед західними колегами трохи незручно.
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IP: 193.254.220.---Taras Orel30.09.2016 11:46
Michael_05:
Ось так ось. Загубиш печатку і вже не Президент! А вибори, присяга, інавгурація то все таке...
Піди ще ручку хаму поцьомкай. 22 лютого 2014 року він перестав бути президентом, тож цей указ навіть з печаткою - ніщо
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IP: 91.209.118.---Michael_0530.09.2016 11:33
Ось так ось. Загубиш печатку і вже не Президент! А вибори, присяга, інавгурація то все таке...
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