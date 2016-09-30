Луценко радуется: Благодаря Генпрокуратуре РФ узнали о еще 291 предателе
Экс-президент Виктор Янукович после отстранения от должности президента пытался вывести из гражданства прокуроров, находящихся в аннексированном Россией Крыму, Украина получила данные о еще 291 предателе.
Об этом написал в своем Facebook Генпрокурор Юрий Луценко, рассказывая об обращении в российскую генпрокуратуру.
"Вчера получил письмо от российского ГП. Очень обеспокоены нашим уголовным преследованием за государственную измену прокуроров АР Крым. Доводят до моего сведения, что в марте 2014 в г.. Ростов-на-Дону Янукович подписал Указ о выходе из гражданства Украины 590 человек прокурорского состава", - рассказал он.
"Благодаря официальному письму ГП РФ украинские следователи получили неоспоримое доказательство вины 229 бывших украинских прокуроров, которым уже объявлено о подозрении. Также мы теперь имеем все данные еще о 291 предателе. Учитывая это, я подписал благодарность начальнику управления ГП РФ И. Камынину", - сообщил Луценко.
"Дважды не судимый экс-президент Янукович пытается повысить свой воровский статус. От простого баклана он пытается подняться до козырного фраера. Но чтобы фуфло гнать нужны мозги. Должен разочаровать и ГП РФ, и залетного шулера - на настоящем Указе президента Украины кроме подписи должна быть Государственная печать. Ее Янукович, к счастью, украсть забыл. Федорович, двойка! Садись ", - отметил Луценко.
Украинская правда
Не доганяєш як раз ти, любий друже. Про печатку Президента не сказано в жодному нормативному акті, тому що це нісенітниця, щоб людина, обрана мільйонами, що представляє Країну, була б недієздатною без якоїсь печатки. А Генпрокурор займається просто художнім свистом, виражаючись його мовою. Нехай Янукович у нас вже фраєр, але ГП РФ офіційний орган країни, з якою ми ані в стані війни не знаходимося, ані навіть дипвідносин не розірвали. Тому відповідати на їхні документи таким досить специфічним гумором якось несерйозно.
Ось так ось. Загубиш печатку і вже не Президент! А вибори, присяга, інавгурація то все таке...
Так от ж і треба вказувати правову підставу недійсності цього акту, а не ліпити горбатого до стінки, виражаючись мовою Генпрокурора. Хоча він же ж в нас без професійної освіти, можна і пробачити. Мені, звісно, все одно як ми виглядаємо в очах російських сатрапів, але перед західними колегами трохи незручно.
Ось так ось. Загубиш печатку і вже не Президент! А вибори, присяга, інавгурація то все таке...