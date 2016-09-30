Аббас и Нетаньяху пожали руки во время прощания с Пересом

Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пожали руки и обменялись несколькими словами во время церемонии похорон экс-президента Израиля Шимона Переса.

Об этом сообщает Reuters, напоминая, что Перес в свое время получил Нобелевскую премию мира за деятельность по примирению обоих народов.

"Долго, долго", – сказал Аббас израильскому премьеру и его жене Саре во время рукопожатия.

В свою очередь Нетаньяху ответил: "Это то, что я очень ценю от имени нашего народа и от имени нас".

На церемонии Аббас сидел в первом ряду между президентом Европейского Совета Дональдом Туском и венгерским премьером Виктором Орбаном.

В то же время агентство отметило, что встреча состоялась на фоне взаимного напряжения между сторонами и замороженных еще с 2014 года переговоров из-за разногласий по поводу еврейских поселений на палестинских землях. Поэтому, по мнению агентства, встреча вряд ли будет иметь большие последствия, чем это рукопожатие.

На церемонии также присутствовали президент Украины Петр Порошенко, президент США Барак Обама, экс-президент этой страны Билл Клинтон, канадский премьер Джастин Трюдо, президент Франции Франсуа Олланд, его предшественник Николя Саркози, британский принц Чарльз и другие.

Украинская правда