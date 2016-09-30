Ляшко сорвал рассмотрение иска о незаконности повышения тарифов

6785 просмотров
0
Пятница, 30 сентября 2016, 12:08

Окружной административный суд Киева отложил на 7 октября рассмотрение дела по иску лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в связи с неявкой на судебное заседание лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который также является истцом по этому делу.

Об этом в пятницу заявил председательствующий судья Руслан Арсирий, сообщает "Укринформ".

"Рассмотрение дела откладывается на следующее судебное заседание 7 октября на 14:00", – сказал он.

По словам Арсирия, рассмотрение дела отложено в связи с тем, что не имеет возможности рассматривать дело по существу при отсутствии "должным образом уведомленного Ляшко".

Кроме того, Арсирий сказал, что поступило несколько исковых заявлений от лиц, которые считают, что постановлениями НКРЭ КУ нарушены их права, и суд принял решение объединить их с исковыми заявлениями Тимошенко и Ляшко в одно дело.

"Суд постановил объединить дела, находящиеся в распоряжении суда... Это единственный вопрос, который мы можем сегодня решить с учетом отсутствия одного из истцов (Ляшко – ред.), потому что его неявка в судебное заседание препятствует рассмотрению дела по сути", – подчеркнул судья.

Как известно, ранее суд объединил исковые заявления Тимошенко и Ляшко в одно дело. Тимошенко обратилась в суд признать противоправным и отменить постановление НКРЭ КУ от 9 июня 2016 года относительно изменений тарифов на газ и отопление.

Темы: Ляшко Тимошенко тарифы ЖКХ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Ляшко: мы взяли грех на душу и кнопкодавили 29 сентября 2016, 15:02
Луценко и депутаты Ляшко поскандалили из-за мошенников 14 сентября 2016, 14:22
Ляшко, "Батькивщина" и "Оппоблок" саботируют децентрализацию – КВУ 12 сентября 2016, 15:01
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
ОБСЕ: украинская сторона не дала гарантий на блокпосту в Золотом
Луценко радуется: Благодаря Генпрокуратуре РФ узнали о еще 291 предателе
Все новости
Аптечки і патрони

Что возят волонтеры на фронт на третьем году войны

Видео

120 долларов за изнасилование. Украинцы сняли ролик о стоимости прав женщины