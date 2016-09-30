ОБСЕ: украинская сторона не дала гарантий на блокпосту в Золотом

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Пятница, 30 сентября 2016, 12:13

Специальная мониторинговая миссия заявляет, что не получила гарантий безопасности на подконтрольном украинской власти блокпосту в районе пилотной зоны безопасности: населенном пункте Золотое Луганской области.

Об этом сообщается в пятницу в Твиттере миссии.

"Никаких гарантий безопасности на подконтрольном правительству блокпосту у Золотого - дорога заминирована", – говорится в сообщении.

Эксперты заявляют, что "могут и готовы наблюдать за режимом прекращения огня в зоне безопасности, но им препятствуют".

Кроме того, работе миссии препятствуют мины ВСУ и "ЛНР" у моста в городе Счастье.

Наблюдатели отмечают, что это – "нарушение мандата СММ и минских соглашений".

Украинская правда

Темы: АТО ОБСЕ терроризм
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