ОБСЕ: украинская сторона не дала гарантий на блокпосту в Золотом

Специальная мониторинговая миссия заявляет, что не получила гарантий безопасности на подконтрольном украинской власти блокпосту в районе пилотной зоны безопасности: населенном пункте Золотое Луганской области.



Об этом сообщается в пятницу в Твиттере миссии.



"Никаких гарантий безопасности на подконтрольном правительству блокпосту у Золотого - дорога заминирована", – говорится в сообщении.



Эксперты заявляют, что "могут и готовы наблюдать за режимом прекращения огня в зоне безопасности, но им препятствуют".



Кроме того, работе миссии препятствуют мины ВСУ и "ЛНР" у моста в городе Счастье.



Наблюдатели отмечают, что это – "нарушение мандата СММ и минских соглашений".



Украинская правда