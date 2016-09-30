За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб

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Пятница, 30 сентября 2016, 12:46

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 военных получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших среди украинских военных не было, но трое получили ранения", – сказал полковник.

По словам Лысенко, это произошло в Верхнеторецком Донецкой области в результате вражеского обстрела.

Как сообщалось, боевики продолжают нарушать режим тишины. За минувшие сутки незаконные бандформирования 33 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Украинская правда

Темы: АТО
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