ОБСЕ возмущена блокированием работы миссии на трех участках

00
0
Пятница, 30 сентября 2016, 14:02

Стороны конфликта на Донбассе не обеспечивают наблюдателям полный доступ и возможность осуществлять мониторинг сил и средств на трех участках линии разграничения в рамках рамочного соглашения.

Об этом заявил на брифинге в пятницу в Киеве первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс-Украина.

"Правда в том, что нам не было предоставлено полный и беспрепятственный доступ к этим трем определенных участков. Правда в том, что стороны неоднократно блокировали нам доступ к этим участкам и не смогли обеспечить безопасный доступ наших наблюдателей", - заявил он.

Хуг сообщил, что на прошлой неделе патрулям ОБСЕ отказали в доступе 16 раз.

"Во всех этих случаях, кроме трех, ограничение доступа происходили непосредственно на этих трех предложенных участках разведения сил и средств, или вблизи них. Но это только верхушка айсберга, потому что препятствование работе СММ проявляется во многих формах и обязательства по устранению всех этих препятствий стороны взяли на себя, но не выполнили", - подчеркнул он.

Как известно, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.

Представитель Украины по вопросам безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук заявил, что на разведение сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе стороны выделили 13 дней.

Мониторинговая миссия и ранее заявляла, что не может мониторить одну из ключевых зон разграничения.

Темы: ОБСЕ Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ОБСЕ: украинская сторона не дала гарантий на блокпосту в Золотом 30 сентября 2016, 12:13
Миссия ОБСЕ жалуется на мины на пути из Богдановки до Петровского 29 сентября 2016, 21:34
Миссия ОБСЕ: мины мешают мониторить около Золотого и Счастья 29 сентября 2016, 12:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ составила подозрение Иванющенко из-за "7 километра"
В России не захотели освобождать сына Джемилева
ОБСЕ: Боевики устроили новые блокпосты на Луганщине
Чубаров: 3000 крымских татар оказались под угрозой тюрьмы
Все новости
Музыка

Юношеский азарт: новая музыка на Kyiv Contemporary Music Days

Концерты месяца

Как будет звучать октябрь