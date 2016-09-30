ОБСЕ: Боевики устроили новые блокпосты на Луганщине

Патруль миссии ОБСЕ зафиксировал две новые позиции боевиков в районе моста в Станице Луганской.

Об этом говорится в отчете миссии по 28 сентября.

"Неподалеку участка разведения сил и средств в районе моста в Станице Луганской члены патруля Миссии видели две новые позиции "ЛНР". К юго-востоку от моста наблюдатели видели новый блокпост "ЛНР", на котором находился вооруженный член "ЛНР", который сообщил, что он не уполномочен пропускать патруль СММ дальше без разрешения от его командования", - говорится в сообщении.

"Наряду с блокпостом наблюдатели видели противопехотную активированную мину направленного действия (МОН-90) с подключенным детонатором", - добавили в сообщении.

Еще одну позицию боевики строили южнее моста.

"К югу от моста Миссия видела, как под наблюдением вооруженного члена "ЛНР" кран перемещал бетонные блоки на строительстве объекта, который наблюдатели определили как новую позицию (прямоугольное сооружение) на западной обочине дороги", - добавили в миссии.

Между тем миссия также сообщает, что на передовой позиции "ЛНР" к северу от моста в Станице Луганской в пределах участка разведения сил и средств СММ видела свежие повреждения, а именно разбитые коробки, простреленные автомобильные шины и отверстия в мешках с песком.

Наблюдатели видели свежие осколки и определили, что повреждения были вызваны снарядами калибра 30 мм, выпущенными с северо-западного направления.

"Вооруженный член "ЛНР" сообщил, что 27 сентября в 22:30 военнослужащие ВСУ открыли огонь из подконтрольной правительству передовой огневой позиции, расположенной в 300 м к северу от моста", - отметили в отчете.

"В районе между передовыми позициями "ЛНР" и ВСУ наблюдатели видели новые повреждения бетонной опоры ЛЭП вблизи моста, однако патруль СММ не смог провести оценку причины повреждений, поскольку место удара было слишком высоко", - также говорится в отчете.