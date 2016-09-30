В суде над Плотницким допросят 17 свидетелей похищения Савченко

По делу похищения украинского военнослужащего Надежды Савченко и осуществлении теракта главарем террористической организации "ЛНР" Игорем Плотницким допросят 17 свидетелей.

Об этом в пятницу заявил прокурор отделения прокуратуры Киева Евгений Дудко, передает Лига.net.

"Планируется допрос 17 свидетелей похищения Надежды Савченко. Большинство из них - военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - сказал прокурор.

Заочное рассмотрение уголовного производства по обвинению Плотницкого в совершении теракта, похищения и захвата в заложники Савченко происходит в Подольском райсуде.

При этом Дудко отметил, что на прошлом судебном заседании суд дал разрешение на проведение процедуры специального судебного разбирательства.

На заседание не явился адвокат Плотницкого и суд назначил следующее судебное заседание на 10 октября, во ходе которого будет утвержден порядок исследования доказательств.

Обвинительный акт в отношении Плотницкого назначено к рассмотрению по существу.

Как известно, 22 декабря 2015 Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности Украины начать заочное расследование против "головы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого.

31 августа Подольский районный суд Киева разрешил начать заочное рассмотрение дела против главы боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Главарь боевиков "ЛНР" заявил, что не намерен являться по повестке в суд в Киеве.

17 июня 2014 по приказу Плотницкого боевики напали на военнослужащих "Айдара" в Луганской области. Террористам удалось захватить в плен старшего лейтенанта Савченко и вывезти ее в Луганск, а после незаконно переправить ее через госграницу в Россию.