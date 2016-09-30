Суд арестовал "титушку" по подозрению в покушении на жизнь активистов

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Пятница, 30 сентября 2016, 14:31

Суд арестовал подозреваемого в покушении на убийство активистов Евромайдана и препятствовании деятельности журналистов.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в пятницу.

29 сентября одному из так называемых "титушек" сообщили о подозрении в совершении 18 февраля 2014 года на улице Липской в ​​Киеве незаконного препятствования проведению собраний, митингов и демонстраций с применением физического насилия, преследования журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей и нанесения им телесных повреждений.

Кроме того – подозрение в совершении в этот же день на перекрестке ул. Владимирской и Большой Житомирской в ​​столице по предварительному сговору группой лиц покушения на умышленное убийство митингующих.

Отмечается, что 29 сентября 2016 года суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ГПУ напоминают, что по результатам расследования уголовных производств по фактам совершения преступлений "титушками" в отношении протестующих сообщено о подозрении 14 гражданским лицам, из которых 9 находятся в розыске, обвинительные акты в отношении 5 лиц направлены в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование в отношении организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается.

Украинская правда

Темы: Евромайдан суд прокуратура
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