ГПУ составила подозрение Иванющенко из-за "7 километра"

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Пятница, 30 сентября 2016, 15:00

Генпрокуратура составила сообщение о подозрении бывшему депутату Рады и двум его сообщникам в незаконном завладении рынком "7 километр".

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, подозрение было составлено 23 сентября "в совершении организации вымогательства чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия пострадавшим и организации подделки официального документа".

Ведомство не назвало фамилии подозреваемых, однако 22 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что речь идет об экс-регионале Юрии Иванющенко, его бизнес-партнера Ивана Аврамова и нынешнего директора рынка Олега Греся.

Как известно, сразу после прихода Виктора Януковича к власти в 2010 году Юрий Иванющенко и его "смотрящий партнер" Иван Аврамов неожиданно получили в дар 25% одного из крупнейших рынков страны – одесского "7-го километра".

По данным УП, в этом деле ГПУ намеревалась выдвинуть подозрение Аврамову, а затем добраться и до Иванющенко. Однако это дело забуксовало. Подробнее об Иванющенко и делах против него можно прочитать в материале "Смотрящий без присмотра. Почему Интерпол не ищет Иванющенко".

Руководство одесского рынка "7-й километр" в свою очередь отрицает связи с олигархом Иванющенко.

Темы: Иванющенко Генпрокуратура
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