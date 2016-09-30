НАБУ намерено допросить Авакова

На следующей неделе Национальное антикоррупционное бюро допросит главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Мне не нравятся такие дозированные выбросы информации, такое впечатление, что мы превращаем производства в сериалы, этого не надо и нельзя делать. Поэтому необходимо время, необходим момент", – сказал глава САП.

"Спустя 4 месяца после начала производства новые и новые листы появляются, что может свидетельствовать о том, что каким-то образом дозировано их кому-то кто-то выбрасывает. Я так понимаю, что там четыре листа, я их еще лично не видел", – заявил Холодницкий.