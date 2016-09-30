В Днепре прикрыли конвертцентр с полмиллиардным оборотом

Силовики пресекли в Днепре деятельность конвертационного с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в пятницу.

"Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Сотрудники спецслужбы выяснили, что в течение 2015-2016 годов клиентами ковертцентра были почти двести предприятий из разных регионов Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что во время обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела изъяли 150 тысяч долларов США, семь тысяч евро и 650 тысяч гривен.

"У дельцов также обнаружено бухгалтерскую документацию и печати двадцати фиктивных предприятий, доказывающих осуществление финансовых сделок", - говорится в сообщении.

Решением суда наложен арест на шестнадцать счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании "конверта", осуществляется их проверка.

Украинская правда