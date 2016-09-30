НАБУ: Фигурантов "черной бухгалтерии" могут передать в суд уже в октябре

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Пятница, 30 сентября 2016, 19:04

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник прогнозирует, что первые обвинения по делу так называемое "черной бухгалтерии" Партии регионов могут быть переданы в суд уже в октябре.

Об этом говорится в сообщении официального твиттера ведомства.

"Первые обвинения по делу" черной бухгалтерии "могут быть переданы в суд в октябре", - цитирует Сытника официальный Твиттер НАБУ.

Также Сытник выразил надежду, что Интерпол примет положительное решение о объявлении в международный розыск разыскиваемом в Украине народного депутата Александра Онищенко.

Как известно, в НАБУ подтвердил, что получили документы от МВД с материалами по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделение Партия регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательное комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году были Евгений Геллер (в прошлом созыва входили во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва - в депутатской группе "Возрождение") и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббистами и политтехнологи Пол Манафорт, который был вынуждено уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

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Украинская правда

Темы: НАБУ Партия регионов
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