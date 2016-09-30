Гройсман извинился перед львовянами за Зубко
Премьер-министр Владимир Гройсман извинился перед львовянами за то, что вице-премьер Геннадий Зубко до сих пор не решил вопрос горящего террикона "Львовской угольной компании".
Об этом он заявил в эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании, цитирует его пресс-служба.
"Я хочу извиниться за террикон, что за два месяца вице-премьер-министр, которому поручил, ничего не сделал, к большому сожалению. Я сделал ему замечание по этому поводу с точки зрения, что равнодушие и безответственность я терпеть не буду. Простите, что мой коллега так несерьезно отнесся к этой проблеме", - сказал Гройсман.
По словам главы правительства, из-за бездействия Зубко, он был вынужден перепоручить этот вопрос вице-премьеру Владимиру Кистиону.
"Фактически, позавчера мы довели все до логического завершения", - отметил Гройсман.
Премьер рассказал, что 27 сентября правительство решило выделить дополнительные деньги на урегулирование вопроса с терриконом.
Как известно, 9 сентября Гройсман возмутился отказом вице-премьера Геннадия Зубко отчитаться перед депутатами про ситуацию с терриконом, и использовал жесткую лексику.
В то же время Зубко пояснил свою перепалку с премьером избыточной эмоциональностью
Украинская правда
Це означає, що він достатньо укріпив Державу з середини і став поперед горла Путіну.
Інтер підставляє підніжки політиці Державі і по вказівці Кремля риють, шукають компромат на міністра МВД Авакова. Відкрито протидіють роботі по наведення порядку в Державі, на користь Кремля.
А позитивні Зміни в Україні колосальні. Їх тимчасово не помічають через війну і протидію. Проти України йде шалена гібридна пропаганда Геббельса із РФ.
Дякую особисто Авакову за нову поліцію і Луценко за реформу прокуратури.
Патрульна поліція в Україні сьогодні працює можливо навіть краще, ніж у США. Вони довго їдуть ззаду за підозрілим на алкоголь водієм автомобіля і чекають коли той помилиться на дорозі і порушить правила. Інколи так супроводжують п'яницю до самого дому.
Дорожній поліції потрібні знаки, які б було видно вночі і чути в тумані, за кілометр від аварії
Відкрито протидіють роботі по наведення порядку в Державі, на користь Кремля.
Аваков під час війни створив поліцію України з нуля, і наводить порядок, а вони криком кричать, що він не справляються з роботою.
Це означає, що він достатньо укріпив Державу Україну з середини і став поперед горла Путіну.