Сытник раскритиковал идею Луценко об изменениях в УПК

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Пятница, 30 сентября 2016, 21:27

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые будут касаться предоставления Генеральному прокурору права определять подследственность преступлений, снизит эффективность борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в ответ на слова генпрокурора Юрия Луценко.

"Действующее законодательство четко оговаривает, какие правонарушения должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро. Предложенные вероятные изменения в УПК Украины, освещенные в средствах массовой информации со ссылкой на Генерального прокурора, вместо слаженной работы правоохранительных органов по разоблачению фактов коррупции, могут привести к хаосу", - отметили в ведомстве.

В НАБУ объяснили, что сейчас в случае, когда оперативные подразделения любого правоохранительного органа обнаруживают признаки правонарушения, они обязаны направить соответствующие материалы к тому правоохранительному органу, в который по подследственности относится совершенное преступление.

"Отказ от этого четкого правила в пользу декларируемой идеи позволит оперативным подразделениям всех правоохранительных органов (ГПУ, Национальной полиции, Государственной фискальной службы, СБУ) направлять материалы по задокументированным преступлениям, расследование которых относится к компетенции НАБУ, по своему усмотрению в зависимости от взаимоотношений с определенными следственными подразделениями пренебрегая требованиями подследственности", - считают в ведомстве.

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что вышеуказанное приведет к тому, что "правоохранительные органы вместо того, чтобы делать свое дело, будут заниматься тем, что активно регистрировать уголовные производства по министрам и губернаторам (что является подследственностью НАБУ) ради пиара".

"Такой подход подрывает базовые принципы функционирования Национального антикоррупционного бюро, одним из которых является его независимость. Напоминаем, что НАБУ была создано по требованию общества после революции Достоинства в ответ на неспособность правоохранительной системы побороть коррупцию во власти", - отметили в НАБУ.

Украинская правда

Темы: НАБУ Луценко
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Комментарии — 3
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko30.09.2016 22:25
Basta13:
уверен, что не только Луценко, но и Сытник об этом отлично знает. не зря же НАБУ так старалось по ОПЗ, из ничего же целое дело уже несколько месяцев выжать пытается.
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko30.09.2016 22:23
ну про пиар Сытнику лучше знать)
И - вопрос - а нерегистрация заявлений по делам своих друзей как сказывается на базовых принцмпах фкнкционирования?
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IP: 212.92.233.---Basta1330.09.2016 22:21
"Борьба" с коррупцией это самый выгодный бизнес. Если коррупционеры трудятся собирая денежки по крупице, по 50, по 200 тысяч долларов, "борцы" с коррупцией будут брать оптом, сразу десятками миллионов долларов. Луценко с порошенком это понимают и желают взять этот бизнес под свой контроль.
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