Сытник раскритиковал идею Луценко об изменениях в УПК

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые будут касаться предоставления Генеральному прокурору права определять подследственность преступлений, снизит эффективность борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в ответ на слова генпрокурора Юрия Луценко.

"Действующее законодательство четко оговаривает, какие правонарушения должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро. Предложенные вероятные изменения в УПК Украины, освещенные в средствах массовой информации со ссылкой на Генерального прокурора, вместо слаженной работы правоохранительных органов по разоблачению фактов коррупции, могут привести к хаосу", - отметили в ведомстве.

В НАБУ объяснили, что сейчас в случае, когда оперативные подразделения любого правоохранительного органа обнаруживают признаки правонарушения, они обязаны направить соответствующие материалы к тому правоохранительному органу, в который по подследственности относится совершенное преступление.

"Отказ от этого четкого правила в пользу декларируемой идеи позволит оперативным подразделениям всех правоохранительных органов (ГПУ, Национальной полиции, Государственной фискальной службы, СБУ) направлять материалы по задокументированным преступлениям, расследование которых относится к компетенции НАБУ, по своему усмотрению в зависимости от взаимоотношений с определенными следственными подразделениями пренебрегая требованиями подследственности", - считают в ведомстве.

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что вышеуказанное приведет к тому, что "правоохранительные органы вместо того, чтобы делать свое дело, будут заниматься тем, что активно регистрировать уголовные производства по министрам и губернаторам (что является подследственностью НАБУ) ради пиара".

"Такой подход подрывает базовые принципы функционирования Национального антикоррупционного бюро, одним из которых является его независимость. Напоминаем, что НАБУ была создано по требованию общества после революции Достоинства в ответ на неспособность правоохранительной системы побороть коррупцию во власти", - отметили в НАБУ.

Украинская правда