Гройсман рассказал, когда могут состояться выборы в объединенных общинах

00
0
Пятница, 30 сентября 2016, 22:12

Премьер Владимир Гройсман считает, что выборы в объединенных общинах могут быть назначены на 11 декабря.

Об этом он сообщил эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании, цитирует его пресс-служба.

"Правительство совместно с Центральной избирательной комиссией нашли решение, которое позволит провести выборы в объединенных территориальных общинах 11 декабря", - отмечается в заявлении.

По словам Гройсмана, вопрос назначения выборов в объединенных территориальных общинах должно быть решено Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с ЦИК, однако они на это "оказались не способны".

"Я вмешался. И мы с Центральной избирательной комиссией нашли формат решения. В понедельник мы уже примем необходимое решение", - сообщил глава правительства.

Украинская правда

Темы: виборы Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
На избранных в Госдуму РФ в Крыму завели дела 28 сентября 2016, 12:04
"Прокурор" Крыма Поклонская будет проверять в Госдуме РФ доходы депутатов 26 сентября 2016, 09:53
Первые теледебаты Трампа и Клинтон пройдут в понедельник 26 сентября 2016, 06:46
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сытник раскритиковал идею Луценко об изменениях в УПК
НАБУ: Фигурантов "черной бухгалтерии" могут передать в суд уже в октябре
Суд РФ решил 3 года держать сына Джемилева "под колпаком"
Лавров отказался извиниться за уничтожение "Боинга"
Все новости
Фото

Конкурс экстремальных фото Illume Sports Photography объявил победителей

Виктор и Вера

Люди, которым посчастливилось любить друг друга полвека