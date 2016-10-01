США могут ввести дополнительные санкции против России

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Суббота, 1 октября 2016, 00:36

Среди возможных вариантов реагирования на российскую агрессию в Сирии и отказ Москвы продолжать мирный диалог администрация Белого дома рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

Это отметил во время брифинга в пятницу заместитель спикера Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.

"Я не хочу вдаваться в гипотетическую дискуссию, могли бы это сделать (ввести санкции - ред.), или не могли. Лишь скажу, что существует много вариантов, и мы продолжаем рассматривать их все, они будут обсуждены и обдуманы. И санкции - тоже среди них", - констатировал представитель Госдепа.

При этом он подчеркнул, что американская сторона не ищет лишних поводов увеличить экономическое давление на Россию, поскольку существует целый ряд других возможностей договариваться. По его словам, в Вашингтоне настроены на поиск возможностей эффективного сотрудничества с Россией.

В свою очередь, подчеркнул Тонер, "санкции тоже могут быть очень эффективным инструментом". В этой связи он вспомнил пример Ирана, которого удалось вернуть за стол переговоров по его ядерной программе.

Темы: США санкции Росcия Сирия
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