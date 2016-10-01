АТО: 34 обстрела, боевики стреляли из тяжелой артиллерии по Авдеевке

399 просмотров
1
Суббота, 1 октября 2016, 07:34

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 34 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял стрелковое оружие и пулеметы. Кроме того, по Новоалександровке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской огонь открывали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкиного, Старогнатовки, Марьинки, использовав при этом стрелковое оружие, а в районе Богдановки боевики открывали огонь из гранатометов.

На Донецком направлении зафиксировано 16 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого и Зайцевого. Также по Авдеевке враг открывал огонь из артиллерии 122-го калибра, а также по Верхнеторецкому и Авдеевке оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки был зафиксирован пролет 4 БПЛА.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В суде над Плотницким допросят 17 свидетелей похищения Савченко 30 сентября 2016, 14:28
ОБСЕ: Боевики устроили новые блокпосты на Луганщине 30 сентября 2016, 14:22
ОБСЕ возмущена блокированием работы миссии на трех участках 30 сентября 2016, 14:02
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.175.78.---vik735201.10.2016 07:52
Під Авдіївку треба направити всю групу "рамочників" Кучму, Марчука та Геращенко вкупі з безальтернативщиком Порошенком. От нехай там порозмахує руками та виголосить патріотичну промову і подивиться, що вони "нахерачили" за 2 роки. Видатний, плять, переговірник. Видатний, але для захисту інтересів олігархів. яких він представляє. Пам'ятаю Кучма сказав, що президентом став випадково. Зібралися директора і сказали - Льоня вперед, у тебе все вийде. Цей же, цього ж, шоколадного та однотурового делегували олігархи, інакше пояснити ті жахливі речі, що відбуваються неможливо.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
АТО: 34 обстрела, боевики стреляли из тяжелой артиллерии по Авдеевке
Сытник раскритиковал идею Луценко об изменениях в УПК
НАБУ: Фигурантов "черной бухгалтерии" могут передать в суд уже в октябре
Суд РФ решил 3 года держать сына Джемилева "под колпаком"
Все новости
weekend

Новые участники Kyiv Food and Wine Festival

Формула позитива

Выведена формула самых позитивных песен последних 50 лет