В деле ядовитого алкоголя нашли "российский след"
В деле ядовитого алкоголя, от употребления которого погибли 38 человек, нашли "российский след".
Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан, метиловый спирт поставлялся в Харьковскую область для дальнейшего изготовления суррогатной водки с одного из предприятий Луганщины, а туда завозился из Российской Федерации.
"Вообще метанол является сильным ядом и купить его в свободной продаже невозможно. Чтобы даже его транспортировать, применяются специальные условия, должны быть соответствующие разрешительные документы. В этом случае должностное лицо северодонецкого предприятия за наличные незаконно реализовывало метанол знакомому посреднику, который перепродал его непосредственном организатору производства суррогата, получая деньги на карточку", - сообщил Билан.
Также он отметил, что уже установлен и допрошен водитель, перевозивший спирт.
"В предоставленных ему фиктивных сопроводительных документах было указано, что он якобы перевозил другую жидкость", - добавил он.
В целом посреднику сделки было продано более 5 тонн метанола, который был затем доставлен организатору производства суррогатного алкоголя.
"Посредник дал показания и во всем признался. По месту его жительства уже проведен обыск. Сейчас идет обыск и на указанном предприятии", - сообщил Билан.
Он напомнил, что организатор и 2 его пособников были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога, еще один их пособник находится под домашним арестом.
Как известно, по состоянию на 30 сентября из-за употребления суррогатной водки отравились 77 человек, из которых 38 умерли.
В ГФС заявили, что все, кто отравился алкоголем на Харьковщине, употребляли водку "Пшеничная" производства ООО "Александрия БЛИГ" из Кировоградской области.
В четверг силовики сообщили о задержании производителяядовитой водки.
Владелица магазинов в Волчанском районе Харьковской области, где продавали суррогатную водку, арестована с залогом в 275 тыс. гривен.
На экспертизу отправлены емкости с алкоголем, изъяты из магазинов, и остатки алкоголя, изъятые по месту жительства пострадавших: в некоторых местах пострадавшие приходили со своей тарой, и им наливали из канистры.
Украинская правда
Від даної горілки зафіксовано масові летальні випадки по всій Україні? Від отруєння сурогатним алкоголем на Харківщині померло вже 38 осіб? На Харківщині податківці знайшли виробника "отруйної" горілки виготовленої для захисників Вітчизни, що блокують терористів із воєнторгу Путіна - Кирила в Донбасі.
Але на жаль вже після того, як від отрути масово загинули мирні громадяни.
То кому вигідна така незряча силова структура і повільна служба, - як ОБСЄ в Донбасі.
Силовики повинні діяти на упередження.
Якщо поліція грубо перегнула палку, щоб зберегти життя безневинних громадян, то живим і здоровим завжди можна скаржитись на такі грубі дії.
Може краще пити свою, місцеву, домашню, перевірену, або від надійних виробників?