К Кольченко не пускают украинского консула – Афанасьев

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Суббота, 1 октября 2016, 13:47

К осужденному в России украинцу Александру Кольченко не пускают украинского консула.

Об этом сообщил бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев на своей странице в Facebook.

По его словам, в пятницу Кольченко посетили члены Челябинской общественной наблюдательной комиссии Ольга Фролова и Дина Латыпова.

"Что очень плохо – так это продолжающийся отказ во встрече с консулом. Мы будем работать над этим дальше. В следующий визит потребуем решительных объяснений от начальника колонии Гордова, которого сегодня членам ОНК не удалось увидеть", - отметил Афанасьев.

По его словам, Кольченко пожаловался на то, что во время обыска оперативники изъяли у него личные книги и не отдают.

"По требованию членов ОНК книги были возвращены в отряд, что лично проверили Ольга и Дина", - написал Афанасьев.

Он также добавил, что теперь задержек с передачей писем Кольченко нет. 

25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно за якобы "подготовку терактов".

Международное сообщество и правозащитники неоднократно призывали Россию вернуть Украине ее гражданина.

Темы: Росcия Политзаключенные
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