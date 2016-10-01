В ОРДЛО заявили о срыве отвода вооружения

1066 просмотров
0
Суббота, 1 октября 2016, 14:24

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.).

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на заявление представителя российской стороны в СЦКК Сергея Медведского и представителя силового крыла "ЛНР" Олега Анащенко. 

"Генерал Кременецкий (глава украинской стороны в СЦКК) сообщил о готовности к отводу своих подразделений, однако сигнала о том, что ВСУ начали выдвигаться в тыловые районы, не было", - заявил Медведский.

По его словам, отвод перенесен на более поздний срок. Время второй попытки отвода будет известно ориентировочно через 8:00.

В свою очередь в "ЛНР" заявили, что отвод вооружения и сил сорван в районе Станицы Луганской.

"По указанию (украинских представителей в СЦКК) Украина заявила о том, что они не готовы в данный момент отвести войска в направлении Станицы", - заявил Анащенко.

При этом он отметил, что в районе н.п. Золотое начался отвод вооружения в рамках соглашения о разведении сил и средств.

Как известно, ранее в ОРДЛО заявляли, что запланировали отвод вооружения и личного состава от линии разграничения на 1-3 октября.

Темы: Донбасс Минские соглашения оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Разведка: Боевики нарушают "тишину", усиливаются на 3 направлениях 1 октября 2016, 12:54
В зоне АТО ранены двое бойцов, погибших нет - штаб 1 октября 2016, 12:37
Разведка: Боевики готовятся открыть свой пункт пропуска у Золотого 1 октября 2016, 12:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В ОРДЛО заявили о срыве отвода вооружения
К Кольченко не пускают украинского консула – Афанасьев
Разведка: Боевики нарушают "тишину", усиливаются на 3 направлениях
В зоне АТО ранены двое бойцов, погибших нет - штаб
Все новости
Здоровье

10 важных фактов, которые каждый человек должен знать о своем здоровье

На Марс – через 6 лет

Илон Маск рассказал, как колонизирует планету