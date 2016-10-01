В ОРДЛО заявили о срыве отвода вооружения

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.).

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на заявление представителя российской стороны в СЦКК Сергея Медведского и представителя силового крыла "ЛНР" Олега Анащенко.

"Генерал Кременецкий (глава украинской стороны в СЦКК) сообщил о готовности к отводу своих подразделений, однако сигнала о том, что ВСУ начали выдвигаться в тыловые районы, не было", - заявил Медведский.

По его словам, отвод перенесен на более поздний срок. Время второй попытки отвода будет известно ориентировочно через 8:00.

В свою очередь в "ЛНР" заявили, что отвод вооружения и сил сорван в районе Станицы Луганской.

"По указанию (украинских представителей в СЦКК) Украина заявила о том, что они не готовы в данный момент отвести войска в направлении Станицы", - заявил Анащенко.

При этом он отметил, что в районе н.п. Золотое начался отвод вооружения в рамках соглашения о разведении сил и средств.

Как известно, ранее в ОРДЛО заявляли, что запланировали отвод вооружения и личного состава от линии разграничения на 1-3 октября.