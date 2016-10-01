Под Апелляционным судом задержаны четыре человека - полиция

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Суббота, 1 октября 2016, 14:45

В результате инцидента под Апелляционным судом Киева, где проходит заседание по делу убийства двух милиционеров, задержаны четыре человека.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Киева, при попытке активистов прорваться через кордон полиции возникла потасовка.

В результате четырех активных участников задержали и доставляют в Соломенское управление полиции. У одного из них изъяли нож, который отправят на экспертизу для установления, является ли он холодным оружием.

На двоих будут составлены административные протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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