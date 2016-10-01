В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина

В результате стрельбы на проспекте Победы в Киеве мужчину с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о стрельбе на проспекте Победы поступило в Шевченковское управление полиции в 13:40. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Со слов очевидцев правоохранители выяснили, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестным мужчиной, который в итоге совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия и скрылся.

Пострадавшего киевлянина 1976 г.р. доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция проводит осмотр места происшествия, изъяты стреляные гильзы, опрашивают очевидцев и свидетелей инцидента. Усилия правоохранителей направлены на задержание злоумышленника.

Украинская правда