В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина

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Суббота, 1 октября 2016, 15:06

В результате стрельбы на проспекте Победы в Киеве мужчину с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о стрельбе на проспекте Победы поступило в Шевченковское управление полиции в 13:40. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Со слов очевидцев правоохранители выяснили, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестным мужчиной, который в итоге совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия и скрылся.

Пострадавшего киевлянина 1976 г.р. доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция проводит осмотр места происшествия, изъяты стреляные гильзы, опрашивают очевидцев и свидетелей инцидента. Усилия правоохранителей направлены на задержание злоумышленника.

Украинская правда

Темы: Киев полиция
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