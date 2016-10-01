РФ потратит 3 миллиона на фильм про Керченский мост

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Суббота, 1 октября 2016, 15:08

Минкульт РФ объявил о конкурсе на госзаказ по изготовлению полнометражного видеофильма с частичной государственной финансовой поддержкой о строительстве моста через Керченский пролив.

Как сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на данные сайта госзакупок, фильм должен быть готов до конца ноября 2017 года.

По условиям Минкульта РФ, стоимость проекта не должна превышать 3 миллиона рублей. Заявки на производство фильма будут принимать до 26 октября.

Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости построить переход через Керченский пролив. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Оценочная стоимость строительства моста через Керченский пролив составляет 227,92 млрд рублей.

Темы: Крым Росcия аннексия
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IP: 90.177.180.---SergioBeer01.10.2016 15:22
Нє, нуачо. Не можуть сам міст збудувати, то хоч кіно знімуть. Мосту не буде (принаймні як планують, а потім розвалиться), так трохи кіна буде. «Важнєйшим із всєх іскусств…»
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