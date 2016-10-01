Из-за инцидента под Апелляционным судом открыли производство

Из-за инцидента под Апелляционным судом Киева, где проходит заседание по делу убийства двух милиционеров, открыто уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, производство открыто по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что на трех человек составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее полиция сообщила, что под Апелляционным судом Киева при попытке активистов прорваться через кордон полиции возникла потасовка.

В результате четырех активных участников задержали, у одного из них изъяли нож.

Как известно, Апелляционный суд Киева в субботу рассматривает избрание новой меры пресечения для Андрея Романюка, Евгения Кошелюка и Виты Заверухи, которых подозревают в убийстве милиционеров на столичной АЗС в 2015 году.

1 октября у подозреваемых истек срок меры пресечения. В 8:00 утра подозреваемых отпустили, но потом снова задержали в зале суда.

Украинская правда