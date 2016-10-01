Из-за инцидента под Апелляционным судом открыли производство

00
0
Суббота, 1 октября 2016, 17:01

Из-за инцидента под Апелляционным судом Киева, где проходит заседание по делу убийства двух милиционеров, открыто уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, производство открыто по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что на трех человек составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее полиция сообщила, что под Апелляционным судом Киева при попытке активистов прорваться через кордон полиции возникла потасовка.

В результате четырех активных участников задержали, у одного из них изъяли нож.

Как известно, Апелляционный суд Киева в субботу рассматривает избрание новой меры пресечения для Андрея Романюка, Евгения Кошелюка и Виты Заверухи, которых подозревают в убийстве милиционеров на столичной АЗС в 2015 году.

1 октября у подозреваемых истек срок меры пресечения. В 8:00 утра подозреваемых отпустили, но потом снова задержали в зале суда.

Украинская правда

Темы: Киев полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина 1 октября 2016, 15:06
Под Апелляционным судом задержаны четыре человека - полиция 1 октября 2016, 14:45
Суд над задержанными в убийстве милиционеров объявил перерыв 1 октября 2016, 13:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Штаб: На Луганщине - разведение войск, боевики открыли огонь
Экс-регионалу Медянику продлили арест, он объявил голодовку
В Украине приостановили госрегулирование цен на продукты
В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

Еда

5 способов убедить человека питаться здоровой пищей