В день вывода войск боевики стреляли 17 раз

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Суббота, 1 октября 2016, 18:44

В течение 1 октября зафиксировано 17 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Такие данные сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00.

По данным штаба, на Мариупольском направлении боевики нарушили "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Новоселовки Второй и Гнутово.

"При этом применены стрелковое оружие и гранатометы, а по Павлополю боевики стреляли из миномета 82-го калибра", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении обстрелы велись из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и Новгородского, по Авдеевке враг открывал огонь из миномета 120-го калибра.

На Луганском направлении противник стрелял в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По Новозвановке вел огонь снайпер, по Станице Луганской открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

Как сообщил пресс-офицер сектора Луганск, в Луганской области после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), вместе с тем сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

Украинская правда 

Темы: Донбасс АТО оружие
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