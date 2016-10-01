Штаб: На околицах Золотого провели отвод войск

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Суббота, 1 октября 2016, 18:53

1 октября на окраине н.п. Золотое произведен отвод войск на обозначенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отвод осуществлен в соответствии с Рамочным соглашением, которое было подписано 21 сентября 2016 года в Минске.

"По определенному сигналу личный состав подразделения ВСУ покинул наблюдательные посты и отошел от линии соприкосновения на определенные рубежи. Все инженерные сооружения, которые находились в зоне разграничения, перенесені за так называемую "красную линию", - заявили в штабе.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдать режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

Как сообщил пресс-офицер сектора Луганск, в Луганской области после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), вместе с тем сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

Украинская правда 

Темы: Донбасс АТО Минские соглашения
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IP: 88.135.227.---Tolstovets01.10.2016 19:15
Я не понимаю, что теперь мешает сепарам подползти поближе?
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