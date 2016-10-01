ГПСУ: Очереди - на границе с Польшей и Венгрией

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Суббота, 1 октября 2016, 19:51

По состоянию на вечер 1 октября очереди перед пунктами пропуска сохраняются на границе с Польшей и Венгрией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

В частности, в направлении Польши очереди сохраняются на ПП "Устилуг" - 60 авто, "Ягодин авто" - 60, "Угринов" - 70, "Краковец" - 20, "Смильница" - 10.

В направлении Венгрии очереди зафиксированы на ПП "Лужанка" - 50 и "Косино" - 20 авто.

Очередей в направлении Словакии, Румынии и Молдовы, по данным ГПСУ, нет.

Украинская правда

Темы: граница Польша
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