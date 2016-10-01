Аксенов посоветовал США меньше думать о Меджлисе

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Суббота, 1 октября 2016, 21:35

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов советует американским властям меньше думать о процессах, происходящих внутри России.

Так он прокомментировал заявление Госдепа США о непризнании решения по запрету Меджлиса крымскотатарского народа в РФ, сообщает РИА Новости.

"Не хотят — пусть не признают, я уже давно не отвлекаюсь на все их выкрутасы, которые они последнее время пытаются нам показать, в позу становятся в части того, что им не нравятся какие-то принятые нами решения. Это их право, мы же не обсуждаем, какие решения принимает американский суд", — сказал Аксенов.

"Пусть живут своей жизнью и меньше думают о том, как у нас внутренняя политика строится, о своем пусть думают", — подчеркнул он.

Как сообщалось, Верховный суд России в четверг признал законным решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности.

В свою очередь Госдепартамент США заявил, что не признает легитимность решения российского суда.

"Вице-премьер" оккупированного Крыма Дмитрий Полонский заявил, что Госдеп США не признает решение российского суда о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, так как данная организация является их детищем.

Темы: Меджлис крымские татары Крым США
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