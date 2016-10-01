В Чехии суд требует у "представительства "ДНР" изменить название

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Суббота, 1 октября 2016, 23:44

Краевой суд в чешской Остраве, где было официально зарегистрировано так называемое "представительство "ДНР", требует в этой организации изменить название.

Официальное обращение, по информации представителя краевого суда Люции Ольшаровой, Регистрационный суд при Краевом суде направил в адрес "представительства".

В частности, как сообщают чешские СМИ, суд установил 20-тидневный срок для изменения названия. Неля Лескова, которая возглавляет организацию, заявила, что до сих пор постановление суда не получила.

Краевой суд в Остраве занимается делом на основании запроса, направленного министерством иностранных блюд Чешской Республики.

Чешский МИД еще 29 августа выступил с заявлением, в котором отмечалось, что "самозванная Донецкая Народная Республика не может иметь в Чешской Республике никакой дипломатической миссии или консульства, потому что это образование не является государством и Чешская Республика его как государство не признает". Исходя из этого на чешских землях "почетный консул", которым представляет себя Неля Лескова, работать не может.

В Остраве "представительство" группировки "ДНР", признанного в Украине террористическим, было открыто 1 сентября этого года. Почетным консулом себя объявила Неля Лескова, которая в Чехии возглавляет общественную инициативу "Национальная самооборона".

Радио Свобода

Темы: Чехия "ДНР"
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