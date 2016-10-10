В парламент Грузии прошли три партии

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Понедельник, 10 октября 2016, 04:36

В парламенте Грузии будут представлены три партии - "Грузинская мечта", созданная экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, "Единое национальное движение" и  пророссийский "Альянс патриотов Грузии".

Как сообщает ЦИК Грузии, это стало известно после подсчета 99,9% голосов избирателей.

Первое место в ходе выборов получила правящая партия - Грузинская мечта" - 48,6%, на втором - бывшая партия власти - "Единое национальное движение".

Партия "Альянс патриотов Грузии" набрала 5% голосов избирателей, необходимых для преодоления проходного барьера в парламент.

"Интерфакс-Украина

Темы: Грузия
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