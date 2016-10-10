Трамп извинился за свои высказывания в адрес женщин

00
0
Понедельник, 10 октября 2016, 06:02

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в начале дебатов извинился за свои слова в адрес женщин, которые он говорил на записи 2005 года.

"Я не горжусь этим, я прошу прощения", - заявил он.

При этом Трамп упомянул секс-скандалы, которые разворачивались вокруг Билла Клинтона.

"Посмотрите на Билла Клинтона. Мои слова – это были слова. А он с женщинами это делал", - сказал республиканец.

В свою очередь кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила Трампа в оскорблении женщин и заявила, что он не может быть главой государства.

"Во время нынешней предвыборной кампании мы видели и слышали, как он обижает женщин, как нападает на них. Это то, что Дональд Трамп представляет из себя", - заявила она.

Клинтон также отметила, что Трамп ранее "нацеливал свои атаки" на мигрантов, мусульман, латиноамериканцев и других.

Напомним, за полтора часа до дебатов Дональд Трамп встретился с четырьмя женщинами, которые ранее обвиняли Билла Клинтона в насилии и сексуальных домогательствах.

Темы: США Клинтон
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Клинтон обвинила РФ в военных преступлениях в Сирии 10 октября 2016, 05:37
Клинтон: Никогда еще иностранные власти не пытались так влиять на выборы в США 10 октября 2016, 05:08
Трамп встретился с женщинами, которые обвиняли в насилии Билла Клинтона 10 октября 2016, 03:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хиллари Клинтон одержала победу на дебатах
Полторак: У Украины хорошие шансы стать основным союзником США вне НАТО
В парламент Грузии прошли три партии
Климкин: Украина изучает вопрос выхода из СНГ
Все новости
Не бойтесь неудач

Советы от автора бестселлера об эмоциональном интеллекте

Музыка

Гид по фестивалю All Music is Jazz