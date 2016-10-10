Геращенко: Пока ОБСЕ эпизодически приезжают на место отвода войск

После отвода войск в Золотом и Петровском военные обустраивают место для постоянной дислокации СММ ОБСЕ.

Об этом сообщила представитель гуманитарной подгруппы Ирина Геращенко на своей странице Facebook.

"После отвода живой силы и техники в Золотом и Петровском военные обустраивают место для постоянной дислокации СММ ОБСЕ, постоянный пункт наблюдения. Главное, чтобы СММ были готовы в полном объеме выполнять свои функции и круглосуточно дежурить - мониторить ситуацию в местах отведения, как это предусматривает рамочное соглашение ", - отметила она.

По словам Геращенко, пока представители миссии лишь эпизодически приезжают на место отвода.

Геращенко также отметила, что после отвода на этих участках не стреляют и нет нарушения тишины.

Она также подтвердила, что в Станице Луганской отвода возможно только после соблюдения прописанного графика - начать отвод после недели режима тишины. Военные надеются, отвод в Станице состоится в ближайшие дни.

Геращенко также считает, что местные власти должны "вести разъяснительную", а не "накручивающую" работу с местным населением.

Она также привела фото, по ее словам сделанные Дарьей Олифер во время посещения районов, указанных в рамочном соглашении об отводе.