Союз журналистов РФ требует у ФСБ объяснений относительно Сущенко

00
1
Понедельник, 10 октября 2016, 09:34

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов направил письмо директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой предоставить подробные разъяснения относительно ареста в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко.

Об этом сообщила в своем письме Национальному союзу журналистов Украины секретарь СЖР Надежда Ажгихина, пишет "Детектор.медиа" со ссылкой на пресс-службу НСЖУ.

"Сообщаю, что сразу после вашего обращения от имени НСЖУ, а также обращений представителей ОБСЕ, МФЖ и других международных организаций в связи с арестом корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, СЖР провел экстренное рабочее совещание, на котором было принято решение обратиться к руководству ФСБ за разъяснениями", – говорится в письме Ажгихиной.

Как отмечает секретарь СЖР, в организации "чрезвычайно обеспокоены тем, что случилось" и продолжают следить за ситуацией.

Руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подтвердил, что сразу как стало известно о задержании украинского журналиста в Москве, Союз обратился с просьбой проявить солидарность к СЖР, Международной и Европейской федераций журналистов, и к представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуне Миятович.

"Абсурдность обвинения Романа Сущенко в шпионаже совершенно очевидна. Но важно, чтобы об эту очевидность речь шла не только в заявлениях, но и в обращениях различных международных структур", – сказал Томиленко.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Темы: Сущенко СМИ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Сущенко сутки после задержания не давали ни воды, ни еды 9 октября 2016, 12:24
В Париже проходит манифестация в защиту Сущенко 8 октября 2016, 19:10
МИД требует от России немедленно освободить Сущенко 7 октября 2016, 21:19
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.76.66.---samal10.10.2016 10:38
Ого, якийсь промінчик цивілізації.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Минобразования уже меняет правила поступления в вузы в 2017 году
Суд оставил экс-чиновника "Нафтогаза" Кацубу под стражей
В ПАСЕ отказались менять регламент в угоду РФ – Арьев
В ОБСЕ назвали условия, при которых могут мониторить разведение войск
Все новости
Реформа образования

Все, что вы хотели знать о проекте закона "Об образовании"

#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж