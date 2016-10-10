Олланд намекнул, что встреча с Путиным может не состояться

Президент Франции Франсуа Олланд дал понять, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Париже может не состояться.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу TF1.

"Я задался этим вопросом. Необходима ли эта встреча? Полезна ли она? Окажет ли она какое-то воздействие? Можем ли мы еще сделать что-то, что позволит остановить его совместные с сирийским режимом действия, военно-воздушную поддержку силам режима, которые сбрасывают бомбы на население Алеппо? Если я встречусь с ним, я скажу ему, что это недопустимо и серьезно сказывается на имидже России", - сказал Олланд.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает подготовку к предстоящему визиту Путина в Париж, сообщает РИА Новости.

"Мы никакой официальной информации на этот счет не имеем, продолжается подготовка к предстоящему визиту Путина в Париж, запланированы переговоры в Елисейском дворце", - сказал Песков.

Глава МИД Сергей Лавров 6 октября на встрече со своим французским коллегой Жан-Марком Эро в Москве сообщил, что Путин 19 октября посетит с визитом Францию, где обсудит с Олландом ситуацию в Сирии и на Украине.

Европейская правда