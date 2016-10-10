В ПАСЕ отказались менять регламент в угоду РФ – Арьев

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Понедельник, 10 октября 2016, 10:10

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказалось менять регламент ассамблеи по требованию россиян.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Протесты украинской делегации накануне Бюро ПАСЕ сработали. Сейчас Бюро отказалось от идеи продвижения нелегитимной и быстрой процедуры изменения регламента Ассамблеи в угоду РФ", – сообщил он.

В то же время Арьев добавил, что это решение еще не является окончательным – российское предложение вынесут на дебаты в политические группы ПАСЕ.

"И в зависимости от результатов, вопрос будет вынесен на Бюро ПАСЕ в пятницу. Но при таких обстоятельствах запланированный пророссийскими лоббистами блиц-криг становится почти невозможным. Поэтому они начинают говорить о политическом моратории на возражения полномочий делегациям (читай РФ), который носит чисто декларативный характер и против которого надо бороться в диалоге во время сессии", – добавил он.

Арьев считает, что последние события в Алеппо, где российские самолеты бомбят мирных людей, а также выводы по МН17 "определенным образом изменили настроения в ПАСЕ не в пользу россиян".

Как известно, ранее Россия, чья делегация отстранена от участия в ПАСЕ, потребовала изменить процедуру подтверждения полномочия национальных делегаций. В частности, они хотели, чтобы решение об отстранении делегации принимали не 20 человек, а треть всех присутствующих или 20% от общего числа членов Ассамблеи.

Кроме того, Россия требовала вместо мониторинга стран проводить "мониторинг кейсов", то есть случаев, а также принимать резолюции, только если в зале ПАСЕ будут присутствовать не менее половины делегатов.

Украинская делегация заявила о возможном демарше в случае возвращения россиян в ПАСЕ.

Украинская правда

Темы: ПАСЕ Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 176.104.23.---Powder Сhirko10.10.2016 11:06
Які є підстави довіряти TKOROLKOV,який,навіть не "пустозвон"?
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IP: 128.72.20.---TKorolkov10.10.2016 10:44
Пустозвону Арьеву верить - себя не уважать,Жду комментарии серьезного парламентария,
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