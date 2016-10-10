На Запорожье поймали прокурора-взяточника

Генеральная инспекция внутренних расследований и безопасности совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Запорожской области разоблачила начальника отдела одной из местных прокуратур Запорожской области во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает в понедельник пресс-центр Генпрокуратуры.

Установлено, что прокурор требовал от предпринимателя фермера неправомерную выгоду в сумме 175 тысяч гривен за не привлечение его к уголовной ответственности за самовольное занятие земельного участка, снятие ареста с урожая и возможность его собрать собственными силами.

8 октября злоумышленника задержали непосредственно после получения части неправомерной выгоды в сумме 75 тысяч гривен.

Задержанному сообщено о подозрении.

Сейчас следственный судья по ходатайству Генеральной инспекции будет решать вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.