Суд оставил экс-чиновника "Нафтогаза" Кацубу под стражей

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Понедельник, 10 октября 2016, 10:58

Голосеевский райсуд Киева продлил содержание под стражей экс-заместителя главы "Нафтогаза" Александра Кацубы до 2 декабря с возможностью внести залог в размере 450 млн грн.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на адвоката Кацубы Игоря Степанова.

"В пятницу (7 октября) суд продлил меру пресечения еще на 56 суток", – сказал он.

Защита намерена подать апелляцию на это решение.

Как известно, 17 июня следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал на два месяца младшего брата с печально известного клана Кацуб Александра.

В середине августа суд продлил его арест еще на два месяца.

Как сказано в статье "Украинской правды" Кацуба, будучи главой "Черноморнефтегаза", подписывал документы на закупку скандальных "вышек Бойко". Правда, задержали его в этом деле, а в расследовании "бензинового" дела Курченко.

По версии следствия, Кацуба-младший после своего перехода из "Черноморнефтегаза" на должность заместителя главы "Нафтогаза" помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у государственного холдинга бензина на 500 миллионов гривен.

В конце сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководитель фракции "Видродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник просил его освободить Кацубу из-под стражи, мотивируя это тем, что группа, членом которой является его отец – Владимир Кацуба – может перестать голосовать за решения власти.

Луценко заверил, что отказал Хомутыннику.

Темы: Нефтегаз суд коррупция
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