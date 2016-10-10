Насалик: никаких проблем с отопительным сезоном не будет

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Понедельник, 10 октября 2016, 11:16

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявляет об основаниях утверждать, что во время отопительного сезона в Украине проблем не возникнет.

Так он прокомментировал в прямом эфире "112 Украина" возможность веерных отключений зимой.

"Когда правительство приступило к исполнению своих обязанностей нам задавали такие же вопросы. Как вы заметили, мы прошли лето без замечаний", – заявил Насалик.

По словам министра, "мы идем в графике, утвержденном Кабмином в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду".

"Хочу заверить всех жителей нашей страны, что никаких проблем с отопительным сезоном в Украине не будет", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что есть целый ряд оснований, чтобы так утверждать. В частности, в Украине значительно увеличен объем производства электроэнергии. Он увеличен на величину эквивалентную полмиллиона тонн угля.

База тепловых генераций в два раза превышает потребности Украины. Кроме того, на складах хранится более 1,7 млн тонн угля. Еще 0,5 млн тонн зафрахтованы в рамках диверсификации поставок угля в страну, рассказал Насалик.

Как сообщалось, ранее временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук допустил возможность ограничения подачи электричества в зимний период.

По его словам, в случае нехватки угля придется запускать газо-мазутные блоки на Запорожской и Трипольской ТЭС и потреблять больше природного газа для производства электроэнергии на ТЭЦ.

Темы: энергетика
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