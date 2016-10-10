На Куликовом поле в Одессе произошли небольшие потасовки
На Куликовом поле в Одессе в воскресенье между проукраинскими и пророссийскими активистами произошла потасовка.
Видеозаписи потасовки опубликовали обе стороны, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно им, в ходе словесной перепалки активист организации "Правый сектор" попытался отобрать флаг Одессы у одного из своих оппонентов. Однако сотрудники полиции практически сразу прекратили противостояние.
Лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что один из активистов организации был задержан.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, в результате инцидента никто не пострадал.