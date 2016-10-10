На Куликовом поле в Одессе произошли небольшие потасовки

2442 просмотра
0
Понедельник, 10 октября 2016, 11:37

На Куликовом поле в Одессе в воскресенье между проукраинскими и пророссийскими активистами произошла потасовка.

Видеозаписи потасовки опубликовали обе стороны, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно им, в ходе словесной перепалки активист организации "Правый сектор" попытался отобрать флаг Одессы у одного из своих оппонентов. Однако сотрудники полиции практически сразу прекратили противостояние.

Лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook сообщил, что один из активистов организации был задержан.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в результате инцидента никто не пострадал.

Темы: Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Одесский суд назвал незаконным запрет вывоз вещей из Крыма 2 октября 2016, 11:24
В Одессе виновник ДТП начал стрелять, есть раненый 1 октября 2016, 21:59
Экс-заместителя председателя Одесской ОГА Орлова выпустили под залог 30 сентября 2016, 02:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Президент ПАСЕ официально просит вернуть Россию в ассамблею
Франция хочет расследования военных преступлений РФ в Сирии
Нобелевскую премию по экономике дали за теорию контрактов
С сайта МВД исчезла информация о розыске экс-министра Злочевского
Все новости
Дети

Врете детям? Они это чувствуют, предостерегают психологи

#антирекорд

Продовження мораторію на продаж землі: реакція соцмереж